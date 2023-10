Avião bate no chão, derrapa e explode em pista de aeroporto em Cuiabá (MT)

(Foto>Reprodução)- O acidente envolvendo o avião King Air C-90, foi, há pouco, no aeroporto Bom Futuro em Cuiabá (MT), na rodovia que dá acesso à estrada da Guia. O Corpo de Bombeiros confirmou que duas pessoas faleceram no local. Outras duas vítimas foram socorridas pelo águia do Cento Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER) e encaminhadas ao hospital. O estado de saúde delas não foi informado.

Os bombeiros fizeram o combate as chamas e conseguiram realizar a extinção do incêndio. No momento, as equipes está sendo realizado o rescaldo. Nas proximidades há alguns barracões e outras aeronaves.A versão apurada preliminarmente é que o acidente ocorreu durante decolagem da aeronave.

O Corpo de Bombeiros informou que duas pessoas morreram na hora e outras duas foram socorridas por um helicóptero.

Clique no link e assista>Vídeo mostra momento em que avião bate no chão, derrapa e explode em aeroporto de empresa em Cuiabá

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que um avião bimotor, modelo king-air, bate com a asa na pista, derrapa e explode em um aeroporto particular de uma empresa do agronegócio, em Cuiabá, na tarde desta quarta-feira (4).

De acordo com os bombeiros, o piloto da aeronave Fernando Kawahata Barreto e um funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviços ao aeroporto, morreram na hora.

Além disso, o acidente também deixou outras duas vítimas que foram encaminhadas para o hospital por um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). As chamas causadas pelo acidente foram controladas pelos militares.

Em nota, o grupo Bom Futuro lamentou o acidente e informou que a empresa presta serviços de hangaragem e que o avião envolvido não é da empresa.

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), da Força Aérea Brasileira (FAB), também informou que a equipe já foi comunicada sobre o acidente e que segue acompanhando o caso.

As causas do acidente ainda serão investigadas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

Fonte:G1 e Redação/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/10/2023/ 05:58:07

