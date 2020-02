Cantor foi questionado e não fugiu da resposta

Roberto Carlos falou sobre Jair Bolsonaro em navio (Imagem: Reprodução – Globoplay / Montagem – RD1)

Roberto Carlos é bastante discreto quando se fala em assuntos polêmicos como a política, mas surpreendeu ao emitir sua opinião sobre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), quando estava prestes a embarcar em seu Cruzeiro Emoções em Alto Mar.

O embarque aconteceu no fim da tarde deste sábado (15), no Porto do Rio de Janeiro, e, questionado pelo UOL sobre a atuação do político, declarou: “Acho que o Bolsonaro é muito bem-intencionado”.

“Ele tem tido muita dificuldade com o pessoal em volta dele. Mas acho ele bom e já tem conseguido algumas coisas. Vamos torcer pelo país, que está na mão dele”, disse ele ainda, que chegou ao local dirigindo seu Cadillac vermelho.

Na mesma entrevista, Roberto foi questionado sobre o Big Brother Brasil, da Globo, e revelou: “Estou assistindo algumas coisas, sim. Mas não vejo todos os dias porque tenho trabalhado muito. Não acompanhando, fica meio difícil opinar”.

E finalizou dizendo: “Mas que vença o melhor”. Vale lembrar que a opinião do cantor já era esperada, já que, em dezembro do ano passado, o ministro da Justiça, Sergio Moro, compareceu a um show do artista em Curitiba

Durante o show, o famoso fez um elogio, dizendo: “É um privilégio receber nessa plateia um cara que eu realmente admiro e respeito por tudo que ele tem feito por nós, pelo nosso país. Tô falando de Sergio Moro”.

Após compartilhar o momento, seguidores de Sérgio Moro destacaram a atitude do cantor. “A grande estrela da noite é o Roberto e, com toda humildade, divide as honras com Moro! Que Deus projeta e abençoe esses caras!”, escreveu um internauta.

Por:RD1/17 de fevereiro de 2020 – 07:55

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...