Cantor gospel morre aos 30 anos, durante apresentação na Bahia

Pedro Henrique tinha 30 anos e havia acabado de se tornar pai de sua primeira filha, hoje com dois meses.

Morreu na noite desta quarta-feira (13), na Bahia, o cantor gospel Pedro Henrique, de 30 anos. Segundo a Rádio 93, ele estava se apresentando em Feira de Santana, quando sofreu um infarto fulminante durante o show, não resistiu e veio à óbito. A apresentação estava sendo transmitida ao vivo. A informação da morte foi confirmada através de uma publicação da gravadora do artista, nas redes sociais. “Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos. Filho único. Um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso: – Pedro é simples, é crente! Que sorriso! Que simpatia! Que voz! O tipo de gente da gente, que é muito bom ter por perto!”, diz um trecho do comunicado, que enaltece as qualidades do artista.

A pequena Zoe, filha única do cantor, tem apenas dois meses de idade. “Cremos que Pedro terá um lugar de destaque no grande Coro Celestial! Talvez solando ‘A Cruz era pra mim’… ou nos lembrando de que Deus honrará a nossa descendência! As canções na sua voz não morrerão e o seu legado permanecerá através de sua esposa, de sua filhinha Zoe e de tantas vidas que foram e serão alcançadas por Cristo através dos registros da sua voz!”, diz outro trecho da nota divulgada pela gravadora Todah Music.

O comunicado divulgado se encerra lamentando a partida precoce de Pedro Henrique. “A Suilan e a todos os familiares e amigos o nosso mais profundo pesar, nosso respeito, total apoio em todas as áreas que possamos ajudar, e o nosso sincero Abraço! Nos alegramos tantas vezes juntos, e agora choramos com os que choram. O segmento da música cristã está de luto. A família Todah Music está de luto. O céu em coro recebe um filho ilustre: Pedro Henrique! Até breve querido irmão!!! Até breve!”, finalizou a gravadora.

Lançamento programado

Antes de morrer, Pedro Henrique deixou programado um lançamento para esta quinta-feira (14), no Youtube. A faixa reúne Levanta, Não Fique Assim e Descendência. O cantor estava cumprindo uma agenda de dez shows em dezembro. Estavam previstas apresentações nos próximos dias 16, 20 e 31, passando por Rio de Janeiro e São Paulo.

vídeo mostra momento em que cantor gospel Pedro Henrique passa mal:

ASSISTA VÍDEO DO INSTAGRAM AQUI.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2023/09:19:30

