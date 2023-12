Pai faz filho refém e acaba morto no Paraná; assista

Antes que acontecesse o pior, o agente efetuou um disparo que acabou neutralizando essa ameaça e preservando a vida da criança”, falou.

Um homem identificado como Fabiano Palacini, de 31 anos, foi morto pela Guarda Municipal de Sarandi nesta quarta-feira (13) enquanto mantinha o filho em cárcere privado dentro de casa.

O caso aconteceu no distrito de Vale Azul, área rural do município.

O atendimento da ocorrência e momento da morte foi filmado por uma câmera de um dos agentes que estavam na ocorrência.

As imagens mostram o momento em que guardas chegam à casa. Em seguida, eles arrombam a porta, encontram o homem deitado e mandam ele largar a criança, que também está na cama.

Logo depois, o homem, ainda deitado, pega uma faca e direciona para a criança, quando um dos agentes faz o disparo.

Segundo o superintendente da Guarda Municipal de Sarandi, Fernando Ribeiro, o disparo foi necessário para evitar com que a criança fosse morta.

“Fizemos todo procedimento padrão. Antes que acontecesse o pior, o agente efetuou um disparo que acabou neutralizando essa ameaça e preservando a vida da criança”, falou.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a ir até o local, mas o homem morreu no local. Já a criança foi resgatada sem ferimentos.

Mãe denunciou o caso

De acordo com o delegado Adriano Garcia, equipes chegaram até a casa após a ex-esposa do suspeito denunciar que o filho dela estava em cárcere privado na casa do homem.

“A Polícia Civil pediu apoio para Guarda Municipal. Ambas equipes foram para o distrito. Chegando lá e encontraram o senhor deitado na cama com o filho.”

Conforme Garcia, o homem tem passagens pela polícia e já foi preso por violência doméstica contra a ex-esposa. Conforme o delegado, ele ameaçava e agredia a ex-companheira na frente dos filhos.

Durante a semana, novas pessoas serão ouvidas para que mais materiais sejam anexados ao inquérito.

