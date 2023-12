Professor de Cáceres viraliza ao dançar “Cavalo Manco” e é notado por cantora Joelma; veja vídeo

O professor de uma escola estadual de Cáceres (218 km de Cuiabá), Eduardo Gomes, viralizou ao dançar a coreografia da música “Cavalo Manco”, da Banda Calypso, e foi notado pela ex-vocalista da banda, Joelma, que agora é cantora solo.

Eduardo, que é fã declarado da cantora, foi apluadido pelos alunos, que pediram para o professor dançar no pátio da escola. Ele também acertou toda a coreografia de um dos maiores sucessos da internet da atualidade, “Voando pro Pará (Eu Vou Tomar Um Tacacá)”, também da Joelma.

O vídeo tem ganhado repercussão e a “performance” de Eduardo foi notada por Joelma, que criou a coreografia. “Que demais! Tenho certeza que seus alunos nunca te esquecerão”, escreveu Joelma na publicação. Somente no Instagram de Eduardo o vídeo já contava com mais de 26 mil visualizações até a tarde desta quarta-feira (13). Contudo, o registro já havia sido compartilhado por páginas famosas da Capital, como o ‘Perrengue Mato Grosso’ e ‘Tá Querida’.

ASSISTA VÍDEO DO INSTAGRAM AQUI.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/12/2023/10:38:03

