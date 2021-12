Van do cantor Gustavo Lima capota na estrada após show

A tragédia assustou tanto o restante da equipe, quanto fãs e familiares dos envolvidos. – (Foto:Reprodução: redes sociais|)

Omês de dezembro tem sido marcado por tragédias envolvendo sertanejos. Ontem (19), o ônibus da dupla Israel e Rodolffo se envolveu em um acidente de ônibus. Já na manhã desta segunda-feira (20), outro episódio também envolvendo um acidente de trânsito foi registrado e deixou fãs e familiares dos envolvidos assustados.

A van que transportava a equipe de Gusttavo Lima sofreu um acidente e capotou na BR-230, entre as cidades de Soledade e Olivedos, no sertão da Paraíba. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, as informações são que todos estão bem: “O que eu sei até o momento é que houve o acidente e estão todos bem, mas não sei te dizer onde estão e nem quantas pessoas da equipe”.

Sobre o cantor Gusttavo Lima estar na van, a assessora disse que, a princípio, acha que não, mas que está apurando melhor a informação.

“Que eu saiba, não. Mas é importante ter a informação correta. Estou, inclusive, vendo onde ele está no momento”

Gusttavo Lima se apresentou na noite deste domingo (19), na cidade de São Bento, no sertão da Paraíba.

No sábado (18), o cantor este em Belém se apresentando com o show “Buteco”. Nas redes sociais aproveitou para agradecer a recepção dos fãs paraenses.

Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...