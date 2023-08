Cantor Marcelo Araújo enfrentava fim de relacionamento com problemas psicológicos; não ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir e morrer em acidente na BR 163, diz amigo.

(foto: Reprodução arquivo pessoal) – O cantor Marcelo Vittorino Araújo, de 32 anos, natural da cidade de Peixoto de Azevedo (MT), que morreu em um acidente de carro nesta terça-feira, 15 de agosto de 2023, em Novo Progresso, foi acusado de ter ingerido bebida alcoólica, antes do acidente; amigo afirma que a vítima não ingeriu bebida alcoólica antes.

Status no celular do cantor mostra em uma mesa com amigos e bebidas alcoólicas sobre a mesa, em estabelecimento de Novo Progresso.

Após as redes sociais comentar que a possibilidade do cantor ter ingerido certa quantidade de bebida alcoólica, antes de dirigir, amigo próximo do cantor desmente e afirma que ele não bebeu álcool.

A informação foi repassada ao Jornal Folha do Progresso por amigo da vítima. Ainda segundo ele, Araújo, havia desfeito relacionamento amoroso com a esposa que foi embora de Novo Progresso. Amigo próximo do cantor, afirmou que Araújo estava passando por transtornos, que nesta terça-feira, 15 de agosto de 2023 o próprio cantor afirmou que procurou ajuda psicológica, que nesta terça (15), tinha compromisso com agenda em conveniência Pátio Choop, antes de sair para o destino estava em um aniversário e evitou bebida alcoólica.

Marcelo era músico e servidor publico lotado na Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em Novo Progresso.

Ainda conforme informações de pessoas próximas ao cantor, a companheira, havia se afastado do cantor, e largou o relacionamento e foi morar com sua família em outro estado.

Tatiane Piccoli confirmou o fim do relacionamento e rebateu os comentários nas redes sociais, e comentou.

Não me culpem pelo ocorrido, foi um relacionamento conturbado, eu tive que fazer escolhas…… (veja abaixo)

Exames toxicológicos deve ser solicitados para averiguar a presença de álcool no corpo do Cantor, a SEMED divulgou nota de pesar. (veja abaixo)

Acidente – O acidente aconteceu por volta das 20h40min. O carro ficou com frente destruída. Pedaços do automóvel ficaram espalhados pelo chão. O cantor estava preso às ferragens com a cabeça estraçalhada sem sinais vitais. A possibilidade dele ter jogado o carro para colidir de frente com o micro ônibus, fator que vai ser investigado pela polícia.

Leia mais>Cantor morre em acidente de trânsito com micro-ônibus na BR 163,em Novo Progresso

Velório e sepultamento- O velório do cantor Marcelo Araújo, esta acontecendo na Funerária Renascer na Avenida Jamanxim no Bairro São Marcos, o sepultamento será no final desta segunda(16) , no cemitério municipal.

Amigos postaram no Facebook a perca

A Reportagem do Jornal Folha do Progresso, entrou em contado com a Cooperativa Borburé, na tentativa de conversar com o motorista, mas até o fechamento desta matéria não teve retorno.

