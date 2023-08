Homem se pendura em ônibus para flagrar traição

Homem foi pendurado na porta de ônibus (Foto:Reprodução).

As imagens que circulam na internet mostram a atitude desesperada do homem e o susto dos passageiros.

Um momento, no mínimo, inusitado aconteceu na última segunda-feira (14) no bairro de Guanabara, em Ananindeua, Grande Belém. Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando um homem pendurado na janela de um ônibus em movimento ao longo de quase um quilômetro na rodovia BR-316.

As circunstâncias que envolveram o episódio tomaram maior proporção após relatos apontarem que a atitude desesperada do rapaz teria sido motivada por uma suposta traição da companheira, que estava dentro do veículo.

As imagens que circulam mostram a passageiros do ônibus aos gritos, tentando chamar a atenção do motorista para a situação perigosa que estava na janela do veículo. Apesar dos apelos desesperados, o motorista continuou a rota até a próxima parada, deixando os passageiros assustados.

O ônibus só parou em frente a uma guarnição policial, que interveio no incidente. Os agentes conseguiram abordar o veículo e retirar tanto a mulher quanto o homem envolvido, a fim de obter esclarecimentos sobre o incidente.

Os detalhes exatos da suposta traição ainda não foram revelados, mas as imagens seguem circulando nas redes sociais.

VEJA O VÍDEO:



Fonte: B News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/08/2023/10:48:42

