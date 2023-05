Cantor sertanejo e esposa morreram em colisão frontal com a viatura da PM; filho de 12 anos está internado

Cantor sertanejo e mulher são vítimas de acidente entre viatura da PM e veículo de passeio; filho de 12 anos está internado no interior de SP — Foto: Arquivo Pessoal

Acidente aconteceu na Rodovia Régis Bittencourt, próximo à Registro, no interior de São Paulo.

Um cantor sertanejo e a esposa morreram em um acidente na Rodovia Régis Bittencourt, na altura de Registro, no interior de São Paulo.

Walerio de Souza, 42 anos, e Ednéia Neves de Souza, 39, foram atingidos de frente por uma viatura da PM, que invadiu a pista oposta após ter batido na traseira de um outro veículo de passeio.

O filho do casal, de 12 anos, está internado em estado grave no Hospital Regional de Registro.

O músico era conhecido na região do Vale do Ribeira como Walerio do Valle. Conforme apurado pelo g1, o velório aconteceu às 21h de domingo (28) no espaço Angelus, em Registro, um dia após o acidente. O sepultamento foi às 10h desta segunda-feira (29) no mesmo local.

A reportagem encontrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (SSP-SP), que informou não ter autorização para passar mais informações sobre o jovem hospitalizado. As demais vítimas, dois policiais e o motorista do primeiro veículo atingido pela viatura, tiveram ferimentos leves e foram liberadas após atendimento médico.

De acordo com a PM, uma viatura da força tática da PM estava na pista norte da rodovia quando bateu na traseira de um carro modelo corsa, na altura do km 455, por volta das 19h30 de sábado (27). As primeiras informações do batalhão foram que o motorista do automóvel de passeio teria feito uma manobra na pista e a viatura não conseguiu desviar.

Após a colisão, a viatura atravessou o canteiro central da rodovia, invadiu a pista contrária e atingiu de frente o veículo em que estava o casal e o filho de 12 anos. A mulher e o homem morreram no local.

O g1 entrou em contato com o Polícia Militar mas não obteve retorno até a última atualização dessa reportagem.

Fonte: g1 Santos/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 30/05/2023/09:59:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...