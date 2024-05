Homem é encontrado morto em Ananindeua, no Pará, e mulher é a principal suspeita

Homem é encontrado morto dentro de casa em Ananindeua, no Pará. — Foto: Reprodução / PM-PA

Corpo foi achado dentro de uma casa no conjunto Cidade Nova.

Um homem identificado como Pauli Sergio Santos Alexandria, de 45 anos, foi encontrado morto dentro de casa na manhã desta quinta-feira (9). A mulher dele pode ser a principal suspeita, segundo a polícia.

O imóvel fica na WE65, para onde a polícia havia sido acionada por volta das 8h20.

Segundo as informações da Polícia Militar, o corpo tinha características de morte violenta e o assassinato pode ter ocorrido há mais de 24 horas devido ao mau cheiro e sinais de decomposição do corpo.

Vizinhos disseram aos policiais que constantemente ouviam a vítima discutindo com a então companheira, que não era vista desde a última terça-feira (7).

Os PMs acionaram a Divisão de Homicídios, da Polícia Civil, equipe de remoção e os peritos da Polícia Científica para o local de crime.

O g1 solicitou atualizações da PC sobre o caso, mas ainda não havia obtido resposta até a última atualização da reportagem.

Informações que possam ajudar nas investigações devem ser repassadas ao Disque Denúncia, pelo número 181.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/05/2024/15:43:32

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...