Adolescente de 17 anos é morta a tiros dentro de arena de esportes em Belém; VÍDEO

Após o crime e com a chegada de policiais a área ficou congestionada. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Suspeito fugiu logo em seguida, e polícia faz buscas.

Em nota, a Polícia Civil (PC) informou que equipes da delegacia do Guamá trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio da adolescente.

Além disso, a corporação comunicou que as imagens serão coletadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar as investigações.

VÍDEO:

Adolescente de 17 anos é morta a tiros dentro de arena de esportes em Belém do Pará

Leia mais: https://t.co/bK3uefaebv pic.twitter.com/eLxe5JvDmJ — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) May 9, 2024

Fonte:g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/05/2024/15:50:41

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...