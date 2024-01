Cantora amapaense Dani Li morre após passar por cirurgia

Dona do hit “Eu sou da Amazônia”, a cantora era reconhecida por cantar músicas românticas no estilo brega que falavam sobre a região Norte

A cantora amapaense Dani Li, conhecida pelo hit “Eu sou da Amazônia”, morreu na tarde da quarta-feira (24), aos 35 anos. A morte foi confirmada pelo marido da cantora, Marcelo Mira. Segundo informações divulgadas pelo marido da cantora, Dani faleceu devido complicações de saúde após passar por um procedimento cirúrgico. Ela já estava internada em um hospital na cidade de Curitiba (PR) há cerca de seis dias.

CARREIRA

Reconhecida por suas músicas no estilo brega, Dani Li, que era natural de Afuá, na ilha do Marajó, colocava em evidência sua identidade de ser da Amazônia em suas canções. Sua voz marcante colocava também um toque de romance nas letras do ritmo dançante.Um dos hits de maior sucesso da cantora, a música “Eu sou da Amazônia”, foi entregue a ela pelo poeta amapaense Osmar Júnior, que conheceu Dani em 2008.

O trabalho musical mais recente de Dani Li foi o lançamento da música “Eu e tu”, compartilhada há dois meses em um clipe, no YouTube.Nas redes sociais, muitos fãs lamentaram a morte da cantora. A última postagem dela no Instagram, do dia 17 de dezembro, se encontra repleta de comentários de seguidores tristes com a partida de Dani.

“Não acredito nisso! Artista maravilhosa. Brilhe com Deus agora”, lamentou um fã“Meus sentimentos aos familiares! Tão jovem e cheia de talentos, difícil”, comentou uma usuária.“Descanse em paz rainha”, disse outro seguidor.

