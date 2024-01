Enem 2023: alunos da rede estadual com bons resultados no exame serão premiados com 10 mil reais

A iniciativa integra o programa “Bora Estudar”, da Seduc, que reconhece e beneficia os estudantes com melhores desempenhos escolares de cada turma.

Estudantes da rede estadual de ensino que obtiveram nota a partir de 900 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 e concluirão o período neste ano receberão R$ 10 mil como premiação do Governo do Pará. A iniciativa faz parte do programa ‘Bora Estudar’, da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), que reconhece e beneficia os estudantes com melhores desempenhos escolares de cada turma. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (24), em evento na Escola Estadual Albanízia de Oliveira Lima, unidade destaque no Enem, que também será beneficiada com a reforma predial completa.

“Essa é a demonstração de que a escola pública tem qualidade, tem entrega e tem resultado. E aqui nós estamos valorizando os bons exemplos através da gestão do Governo, premiando os bons alunos, premiando as boas escolas. A Escola Estadual Albanízia, a partir desse resultado, ganha uma obra importante obra de recuperação. Todos os alunos que tiveram resultados acima de 900 pontos na redação receberam R$ 10 mil em crédito habitacional, como forma de valorizar esses bons exemplos. Que ele posa ser seguido por todas as escolas públicas do Pará e do Brasil, para que através da educação nós possamos fazer o País e o nosso Estado crescerem”, disse o governador Helder Barbalho.Programa ‘Bora Estudar’Em 2023, o Estado anunciou o “Bora Estudar”, maior programa de reconhecimento de desempenho escolar para estudantes da rede estadual de ensino, que vai disponibilizar auxílio financeiro de R$ 10 mil para cerca de 19 mil turmas. A unidade escolar pode optar por conceder o benefício para 1 ou até 5 estudantes da turma, por meio do programa Sua Casa, para que os melhores estudantes sejam beneficiados por essa parceria entre a Seduc e a Companhia de Estado de Habitação (Cohab).

Para 2024, o programa passará a contemplar também os alunos que concluíram o ensino médio no ano passado e obtiveram nota a partir de 900 pontos na redação do Enem 2023. Dessa maneira, estudantes acima dos 18 anos ou seus responsáveis legais serão contemplados com o ‘Cartão Sua Casa’ para a aquisição de materiais de construção destinado à reforma e ampliação de suas residências.CritériosSerão beneficiados os estudantes que estiveram devidamente matriculados na rede pública estadual de ensino no ano de 2023 e que obtiveram os melhores resultados após apuração da média dos componentes curriculares da turma, considerando a Matriz Curricular da rede estadual de ensino. E ainda, aqueles devidamente matriculados na rede pública estadual de ensino que concluíram o 3º ano do Ensino Médio no ano passado e que obtiveram nota a partir de 900 pontos na redação do Enem 2023, mediante comprovação do resultado.Para receber o ‘Cartão Sua Casa’, a Seduc fará as análises com base no sistema próprio, considerando o desempenho

escolar conforme critérios estabelecidos pela Matriz Curricular. Já os estudantes com resultado a partir de 900 pontos na redação do Enem, devem entregar na escola ou na Diretoria Regional de Ensino o comprovante da nota para encaminhamento. A Seduc irá divulgar via documento orientador o período e a forma de recebimento do cartão ‘Sua Casa’.ReconhecimentoPelo segundo ano consecutivo, a Escola Estadual Albanízia de Oliveira Lima, em Belém, alcançou destaque nacional. A famosa foto na escadaria que destaca os bons resultados do Enem, registro feito este ano, precisou ocupar o corredor inteiro para comportar os mais de 190 estudantes que obtiveram notas acima da média em redação, resultado da dedicação dos estudantes e do suporte da escola, na figura da professora de redação Ione Franco e de toda a equipe escolar. Nesta quarta-feira (24) o governador do Pará, Helder Barbalho, também anunciou a ansiada reforma da escola, obra para qual foram destinados recursos no valor de R$ 500 mil.

“Não temos palavras para dizer o quão orgulhosos estamos do trabalho de cada um de vocês, estudantes, professores, da gestão da escola e de toda a família Albanízia de Oliveira. Estive aqui na escola antes, reunido com vocês, e hoje é maravilhoso poder voltar para fazer o anúncio da reforma. Nós vamos fazer a Albanízia ser linda como ela merece, por todos vocês. Hoje é um dia de muita alegria, vocês marcaram a educação do Pará para sempre. Parabéns para todos e bora avançar!”, comemorou Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.Na ocasião, a professora de redação, Ione Franco, também foi homenageada pelo governador Helder Barbalho pelo desenvolvimento do projeto “Construção e Reconstrução do Texto”, iniciativa fundamental para os bons resultados na redação dos estudantes da instituição.Dinheiro na EscolaSucesso inclusive na gestão de recursos, a Escola Estadual Albanízia de Oliveira Lima também se destaca pela utilização do Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep), iniciativa do Governo do Estado, via Seduc, que potencializa e dá autonomia à gestão escolar na execução de pequenas obras e manutenções, aquisição de materiais pedagógicos e tecnológicos e suporte na merenda escolar, entre outros.Com recursos oriundos do Prodep, a Escola Albanízia receberá os estudantes para o ano letivo de 2024 no próximo dia 29 de janeiro, com a reforma dos banheiros, do laboratório de informática e com a adição de uma TV de 70 polegadas, caixa de som e microfone para o auditório, além da instalação de seis novas centrais de ar e o reforço na merenda escolar.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2024/11:24:45

