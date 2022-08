Cantora gera polêmica após cancelar show em MT por conta do calor e queimadas

(Foto:Reprodução/Instagram) – A cantora Ana Castela gerou polêmica após cancelar um show na pré-festa da 4ª Expo Rancho do Vale, que seria realizado em Água Boa (736 km de Cuiabá) no último sábado (27).

Por meio das redes sociais, a ‘Boiadeira’ que se tornou revelação do sertanejo com o hit “Pipoco” em 2022, alegou que às condições climáticas, as queimadas em Mato Grosso e o peso dos equipamentos na aeronave colocariam em risco o voo até o município. A orientação, inclusive, teria partido dos próprios pilotos.

Por meio de nota, Ana pediu desculpas aos fãs e garantiu que seu show na cidade será remarcado e realizado em outra data. Apesar das justificativas, o anúncio de cancelamento não foi bem recebido por parte do público que aguardava ansiosamente pela apresentação. (Com informações do Gazeta Digital).

