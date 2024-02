Cantora Melody interrompe show em Belém após ser atingida por spray de pimenta; Vídeo

(Foto: Reprodução)- Seguranças do evento atingiram a cantora em meio a briga. Melody encerrou o show após a confusão e foi levada ao hospital.

A cantora Melody teve que interromper seu show em Belém na madrugada desta quarta-feira (14), após ser atingida por spray de pimenta durante a apresentação. A artista se apresentava em um trio elétrico quando seguranças utilizaram o spray para dispersar uma confusão no público.

Em nota oficial, a equipe de Melody detalhou o ocorrido: “Devido aos acontecimentos no show de hoje (14 de fevereiro), a cantora Melody não conseguiu concluir o show. Após 2 horas e 20 minutos de show no trio elétrico, aconteceu uma pequena confusão com o público embaixo do trio, no qual seguranças jogaram muito gás de pimenta para dispensar o público.”

“Porém, atingiu Melody e sua equipe, que passaram muito mal, mas foram imediatamente atendidas pela equipe médica e levadas ao pronto-socorro”, continua. Apesar do susto, o comunicado tranquiliza os fãs da artista e informa que “ela e sua equipe passam bem”,

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Melody e sua equipe no chão do trio elétrico passando mal, sendo abanadas por socorristas. Confira:

Melody e equipe são atingidos com spray de pimenta após confusão no show da cantora em Belém. pic.twitter.com/s9tF9dQ5qG — ✠ 🤏 𝕁𝕒𝕟𝕖 𝔸𝕟𝕥𝕠𝕟𝕖𝕝𝕝𝕚 ✠ 🏹 🪕 (@antonellibjj) February 14, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/02/2024/15:53:20

