Cantora sertaneja morre em acidente de carro

(Foto: Reprodução)- As causas do acidente ainda são desconhecidas.

A cantora sertaneja Lígia Fernanda Gonçalves, conhecida como Nanda Ferraz, morreu após capotar o carro, na tarde do último domingo (14/4). O acidente aconteceu na rodovia vicinal Luiz Carlos Brandolezi, em Bady Bassit, no interior de São Paulo, próximo de São José do Rio Preto.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil do estado investiga a morte da cantora sertaneja, de 34 anos. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Em nota, a SSP afirmou que policiais militares foram acionados ao local do acidente. Ao chegarem, já encontraram o corpo da vítima para fora do veículo, sem vida.

A perícia também foi acionada para apurar os fatos e o boletim de ocorrência foi registrado como capotamento na delegacia de Cedral.

Nanda tinha pouco mais de 11 mil seguidores no Instagram. Na plataforma, amigos e familiares publicaram homenagens à cantora em suas redes sociais, bem como outras artistas. Os fãs se despediram da cantora e deixaram mensagens de carinho e solidariedade.

Fonte: Gazeta Real Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2024/08:44:16

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...