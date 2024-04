PF conclui que barco encontrado no Pará tinha nove corpos e localiza documentos da África

(Foto: Reprodução)– Investigadores não descartam a existência de pessoas de outras nacionalidades ou que tenham saído de outro lugar.

As investigações da PF (Polícia Federal) concluíram que nove corpos estavam na embarcação encontrada à deriva na costa de Bragança (PA) no sábado (13). Oito deles estavam dentro do barco e um novo corpo foi localizado nas proximidades, com caraterísticas que sugerem fazer parte do mesmo grupo de vítimas. Documentos e objetos encontrados junto aos corpos apontam que as vítimas eram migrantes do continente africano, da região da Mauritânia e Mali, mas a PF ainda não descarta a existência de pessoas de outras nacionalidades ou que tenham saído de outro lugar.

Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Científica do Pará, iniciou na noite desta segunda-feira (15/4) os trabalhos de identificação dos corpos encontrados em embarcação à deriva na região de Bragança/PA, no último sábado (13/04).

As atividades de identificação são realizadas na sequência da ação de resgate, que teve participação da Polícia Federal, Marinha do Brasil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Cientifica, Defesa Civil, Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará, Defesa Civil do Pará, Guarda Civil Municipal, Departamento Municipal de Trânsito de Bragança e Prefeitura de Bragança.

Inicialmente acreditavam se tratar de 20 corpos, devido ao avançado estado de decomposição, mas os resultados dos exames divulgados nessa segunda-feira (15) derrubaram essa tese. O objetivo da perícia é estabelecer a identidade dos corpos adotando protocolos de identificação de vítimas de desastres da Interpol (DVI). Os trabalhos periciais também terão por objetivo verificar a origem dos passageiros, a causa das mortes e o tempo estimado de casa óbito.

Fonte: Gazeta Real Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2024/08:40:09

