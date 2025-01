Gusttavo Lima quer encontro com Lula e Bolsonaro

Gusttavo Lima disse que quer concorrer à Presidência nas eleições de 2026 | Foto: Reprodução/Instagram @gusttavolima

O cantor sertanejo parece que está cada vez mais decidido em concorrer à Presidência nas eleições de 2026.

O cantor Gusttavo Lima, 35 anos, parece estar levando mesmo a sério a ideia de concorrer para presidente da República, em 2026. Ele já pensa em propostas para a campanha, assim como dialogar com outros políticos, como forma de articulação e ampliação das ideias.

Na tarde deste terça-feira (7), em entrevista para um programa de televisão, o sertanejo afirmou que sua estratégia envolve encontros com figuras políticas importantes, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de “unir o Brasil”.

“Quero conversar com o presidente Lula e também com o ex-presidente Bolsonaro, pois acredito que o país precisa de união”, disse o cantor, que se mostra disposto a buscar consensos entre os diferentes espectros políticos.

O desejo de Gusttavo Lima de concorrer à presidência, segundo ele, surgiu após um período de reflexão, especialmente após sua internação no final de 2022. No período de recuperação, ele teve a percepção de que todas as suas conquistas pessoais e profissionais vieram do povo, por isso, tem uma dívida com eles.

Em relação à sua possível agenda presidencial, Gusttavo Lima compartilhou a ideia de que, caso eleito, realizaria dois shows por mês, o que funcionaria, segundo ele, como uma espécie de “dias de folga” durante seu mandato.

Apesar da ideia de “unir o Brasil, o cantor ainda está sem partido político, mas reafirmou sua afinidade com a direita brasileira, uma postura que tem sido característica de sua trajetória pública.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/01/2025/15:25:09

