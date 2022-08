Cão de faro da PRF encontra 10 KG de maconha sendo transportados por passageira no Pará

Cão de faro da PRF encontra 10 quilos de maconha dentro de babagem no Pará. — Foto: Reprodução / PRF-PA

Mulher foi presa em Benevides durante viagem de Belém para Fortaleza, no Ceará. Ela vai responder por tráfico de drogas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, nesta quinta-feira (25), que apreendeu 10 quilos de maconha durante fiscalização no KM 19 da rodovia BR-316, em Benevides, na região metropolitana de Belém.

A apreensão foi na quarta, por volta das 15h, quando a equipe abordou um ônibus interestadual que fazia a rota Belém (PA)/Fortaleza (CE).

Segundo a PRF, durante os procedimentos padrões de fiscalização, a corporação utilizou cão de faro para inspecionar as bagagens do passageiros.

O cão sinalizou a presença da droga na bagagem de uma passageira. Ela transportava dez tabletes de maconha, com aproximadamente um quilo cada.

Questionada pela PRF, ela afirmou que levaria a droga para a capital do Ceará. A mulher foi presa e encaminhada para a delegacia de Polícia Civil de Benevides, onde é realizada as medidas cabíveis. Ela deve responder por tráfico de drogas. (Com informações do g1 Pará — Belém).

