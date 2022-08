PMs encontram recém-nascida abandonada em sacola plástica no RJ

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a menina está saudável e estável. (Com informações do Giro Portal).

(Foto:Reprodução) – Uma recém-nascida abandonada foi resgatada por policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) dentro de uma sacola plástica na manhã desta quarta-feira (24/8). De acordo com a PM, dois agentes faziam patrulhamento quando foram acionados pelo 190.

