Cão farejador localiza quase 12 kg de ‘supermaconha’ em embarcação que saiu de Manaus para Santarém

Droga foi encontrada por um cão farejador — Foto: NAI/Divulgação

A droga do tipo ‘skunk’ foi encontrada na mala de um homem que foi preso em flagrante.

Um homem de 48 de anos foi preso em flagrante com quase 12 kg de maconha tipo “Skunk”, conhecida como “supermaconha”, em Santarém, no oeste do Pará. A prisão aconteceu por volta de 5h30 da manhã desta quinta-feira (18).

Para fazer o flagrante, o Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) contou com o apoio de um cão farejador, que foi quem localizou o entorpecente.

De acordo com informações da polícia, o homem foi preso em uma embarcação que saiu de Manaus, no Amazonas com destino à Santarém.

Informalmente Luis Rolim Santos contou à polícia que a mala não era dele, porém a mesma estava identificada com o seu nome.

Posteriormente o homem disse que a mala era dele, a droga não e que o entorpecente teria sido colocado por terceiros enquanto ele dormia.

A polícia recebeu a informação da chegada da droga por meio de uma denúncia anônima. A droga apreendida e o homem foram levados para o NAI.

Por G1 Santarém — PA

