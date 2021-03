Mais de 200 vagas são anunciadas em Processo Seletivo da Prefeitura de Marabá – PA

(Foto:Reprodução) – Contratações visam atender as necessidades da zona rural e urbana do município

No estado do Pará, a Prefeitura de Marabá anuncia a realização de novo Processo Seletivo a fim de contratar 203 profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde. Segundo o edital, são disponibilizadas oportunidades para profissionais que tenham ensino fundamental, médio, técnico e superior, além do registro no órgão competente, quando exigido.

As vagas ofertadas são nas funções de: Enfermeiro do Trabalho (1); Fonoaudiólogo (2); Maqueiro (18); Médico Cardiologia (4); Médico cirurgia geral (7); Médico cirurgia pediátrica (2); Médico cirurgia Vascular (2); Médico Dermatologia (2); Médico Endocrinologia (1); Médico Ginecologia (2); Médico Ginecologia Obstetrícia (20); Médico Infectologia (3); Médico medicina Trabalho (1); Médico Nefrologia (1); Médico Neurocirurgia (3); Médico Neurologia (3); Médico Oncologia (1); Médico Pediatria (19); Médico Psiquiatria (4); Médico Radiologia (8); Médico Reumatologia (1); Médico Ultrassonografia (1); Médico Urologia (1); Médico clínico geral (35); Motorista Zona Rural – Categoria D (4); Nutricionista (8); Odontólogo (1); Odontólogo – Programa Saúde da Família (8); Odontólogo Cirurgião Buco Maxilo Facial (1); Psicólogo (11); Técnico de enfermagem e instrumentador cirúrgico (17); Técnico de Enfermagem Zona Rural (10); Terapeuta Ocupacional (1).

Os aprovados e contratados devem atuar em caráter temporário nas unidades de saúde da zona urbana e rural, hospitais e Centros Especializados de Saúde (CEI, Crismu, CAPS, Cerest e CTA), em jornadas de 20, 30 e 40 horas por semana, e farão jus à remuneração variável de R$ 1.100,00 a R$ 3.372,98, sendo acrescido de benefício conforme o caso.

Inscrições e seleção

As inscrições serão realizadas de forma gratuita exclusivamente no site da Prefeitura, a partir das 8h do dia 18 de março de 2021 até às 23h59 do dia 22 de março de 2021.

Como forma de classificar os inscritos, o edital prevê a realização de análise curricular. E caso haja empate serão observados os seguintes critérios em favor do candidato que: for mais idoso, desde que tenha idade igual ou superior a 60 anos; obtiver maior pontuação no item titulação; obtiver maior pontuação no item referente à experiência profissional na administração pública; possuir maior idade, considerando-se o dia, mês e o ano de nascimento, contados até a data da publicação do edital.

Este Processo Seletivo tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme determina o edital de abertura disponível em nosso site.

