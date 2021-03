Pará recebe 8ª remessa com 117.400 doses de vacina contra Covid-19

Pará recebe 117.400 doses de vacina contra Covid-19 nesta quarta-feira, 17 — Foto: Ricardo Amanajás/Agência Pará

Estado contabiliza mais de 660 mil vacinas recebidas. Governo do Pará diz que o estado foi que menos recebeu imunizantes proporcionalmente à sua população até o momento.

A remessa de 117.400 doses da vacina contra a Covid-19 chegaram na tarde desta quart-afiera (17), em Belém. Esta é a oitava remessa recebida pelo Pará, contabilizando 660.040 imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o Governo do Pará, o novo lote vai reforçar a quantidade de vacinas para os grupos prioritários, de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.

“A Sespa continua avançando nas medidas necessárias para combater o aumento do número de casos da Covid-19 e garantir assistência à população do Pará. Estamos abrindo mais leitos, realizando transferências de pacientes, implantando medidas restritivas nas regiões com maiores números de casos da doença, mas as vacinas são essenciais no enfrentamento da pandemia. Quanto maior o número de pessoas imunizadas, menor a proliferação do novo coronavírus”, informou o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) é responsável pela entrega das vacinas aos 13 Centros Regionais de Saúde, onde os municípios devem retiram as doses. O envio é feito por via terrestre, aérea e marítima, e conta com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Segundo o governador Helder Barbalho, durante reunião por videoconferência com governadores participantes do “pacto nacional”, realizado no último sábado (13), o Pará é o estado que possui a nona maior população do Brasil, com 8.702.353 habitantes, e foi o que recebeu proporcionalmente a menor quantidade de imunizantes contra a Covid-19.

“Desde a primeira leva, tenho dificuldade no recebimento do quantitativo de vacinas, que é muito distorcido do percentual da relação per capta por Estado, fazendo com que o Pará continue sendo o Estado que menos recebeu vacina, portanto, não há uma uniformidade nessa distribuição.

Desde o início, nós temos ficado em último lugar no ranking de vacinação dos estados pelo Consórcio dos Veículos de Imprensa, que não leva em consideração o quanto nós recebemos, e sim, a quantidade global dos números absolutos. Então, desde o primeiro momento, continuamos em último na vacinação”, disse Helder Barbalho, ressaltando que já enviou dois ofícios ao Ministério da Saúde para que o equívoco fosse reparado, o que ainda não aconteceu.

Calendário de chegada ao Pará dos lotes de vacinas já enviados pelo Ministério da Saúde

1. 18 de janeiro: 173.240 doses da CoronaVac/Sinovac

2. 24 de janeiro: 49 mil doses da Oxford/AstraZeneca

3. 25 de janeiro: 29.200 doses da CoronaVac/Sinovac

4. 06 de fevereiro: 64.400 doses da CoronaVac/Sinovac.

5. 24 de fevereiro: 98.200 doses da CoronaVac/Sinovac (37.200) e Oxford/AstraZeneca (61 mil).

6. 03 de março: 67.000 doses da CoronaVac/Sinovac.

7. 10 de março: 61.600 doses da CoronaVac/Sinovac.

8. 17 de março: 117.400 doses da CoronaVac/Sinovac.

