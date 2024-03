‘Capital do agro’ no Mato Grosso tem quatro assassinatos durante final de semana

(Foto: Reprodução)- Índices de violência em Sorriso chegam ao absurdo.

Juscelino Viana dos Santos, 35 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (17) na rua Laudicéia, no bairro Fraternidade, em Sorriso (297 km de Cuiabá). A vítima estava em casa quando três criminosos em um Gol pararam o veículo e dispararam várias vezes contra ele.

Com a morte de Juscelino, Sorriso, que já é conhecida como a cidade das facções, registrou quatro homicídios só neste final de semana. O primeiro assassinato registrado foi o do empresário identificado como Rayan Vieira Araújo, de 32 anos.

Ele foi executado com vários tiros por dois homens que chegaram em uma motocicleta no estabelecimento da vítima e abriram fogo, na noite desta sexta-feira (15). O crime aconteceu no ‘Espeto do Pará’, situado na rua São Francisco de Assis, no bairro Novos Campos.

Já o traficante Nelson Antônio Heuert Junior, de 34 anos, foi morto a tiros no sábado (16). Ele estava numa caminhonete RAM abastecendo o veículo quando foi alvejado.

Também no sábado (16), Erivaldo Oliveira Rodrigues, de 37 anos, foi morto com duas facadas no bairro São José II. Um idoso de 67 anos é apontado como um dos principais suspeitos do crime.

Os homicídios são investigados pela Polícia Civil.

Fonte: Folha Max e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2024/08:18:47

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...