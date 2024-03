Libertadores: Palmeiras cai no grupo da morte, e Fla se dá bem; veja as chaves

(Foto: Reprodução)- Libertadores de 2024 já tem seus oito grupos definidos. Na noite desta segunda-feira (18), a Conmebol realizou o sorteio que definiu cada chave do torneio.

O sorteio foi realizado na sede da Conmebol. O evento, em Luque, no Paraguai, contou com a presença de dirigentes de várias equipes.

O Palmeiras tem um grupo difícil. A equipe paulista terá pela frente Independiente del Valle, San Lorenzo e Liverpool (URU). O Flamengo, por outro lado, pegou adversários menos tradicionais, mas vai encarar a altitude contra o Bolívar.

A primeira rodada da fase de grupos está prevista para acontecer entre os dias 2 e 4 de abril. A final está marcada para o dia 30 de novembro, em Buenos Aires, mas ainda sem estádio definido.

Antes do sorteio da Libertadores, a Conmebol sorteou os grupos da Sul-Americana. A competição terá sete brasileiros: Corinthians, Cruzeiro, Internacional, Bragantino, Fortaleza, Cuiabá e Athletico.

O evento também contou com duas homenagens. A primeira delas foi para Osvaldo Domínguez Dibb, histórico dirigente do Olímpia-PAR e pai de Alejandro Domínguez, atual presidente da Conmebol, que morreu no mês passado. A outra foi para Enzo Francescoli, ex-jogador uruguaio que venceu a Libertadores uma vez e a Copa América em três oportunidades.

+ Veja como ficaram os grupos da Libertadores 2024:

Grupo A: Fluminense, Cerro Porteño, Alianza Lima e Colo-Colo;

Grupo B: São Paulo, Barcelona (EQU), Talleres e Cobresal (CHI);

Grupo C: Grêmio, Estudiantes, The Strongest e Huachipato (CHI);

Grupo D: LDU, Junior Barranquilla, Universitario (PER) e Botafogo;

Grupo E: Flamengo, Bolívar, Millonarios e Palestino (CHI);

Grupo F: Palmeiras, Independiente del Valle, San Lorenzo e Liverpool (URU);

Grupo G: Peñarol, Atlético-MG, Rosario Central e Caracas;

Grupo H: River Plate, Libertad, Deportivo Táchira e Nacional (URU);

Formato de disputa:

Cada equipes fará seis jogos na fase de grupos, dois contra cada adversário da chave em sistema de turno e returno. As duas melhores colocadas de cada grupo avançam às oitavas de final. O terceiro colocado vai para a Sul-Americana.

Em todas as etapas de mata-mata, os confrontos serão disputados em ida e volta, com exceção da final. O critério de gols fora de casa não é mais aplicado.

Brasileiros escapam de confrontos nacionais na fase de grupos da Libertadores

Com sete equipes do Brasil na competição, havia a possibilidade de duelos nacionais já na primeira fase, mas nenhum clube do país acabou se cruzando.

O vencedor da Libertadores ganhará US$ 23 milhões (R$ 115 milhões) apenas pelo triunfo na decisão. Cada vitória na fase de grupos da Libertadores renderá, também, US$ 330 mil (R$ 1,6 milhão).

Fonte: UMDOIS Esportes e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2024/08:15:04

