Cardeal da Amazônia poderá ser o sucessor do Papa Francisco camera Papa Francisco abençoa o Monsenhor Leonardo Ulrich Steiner (E) depois que ele o elevou a condição de Cardeal durante um consistório para criar 20 novos cardeais, em 27 de agosto de 2022 na Basílica de São Pedro, no Vaticano. | (Foto> Divulgação/Vatican Media)

Por ter menos de 80 anos, Dom Leonardo está entre os 137 cardeais eleitores que poderão votar e ser votados no conclave previsto para ocorrer entre 6 e 11 de maio

O mundo está de luto com o falecimento de Francisco, o primeiro papa na História da Igreja Católica, oriundo da América Latina. Falecido aos 88 anos de idade, o Vaticano já começa a realizar todos os preparativos ao seu funeral e também ajusta detalhes para início do Conclave que irá eleger o sucessor da Cátedra de São Pedro.

Atualmente, o Colégio Cardinalício tem 252 cardeais, dos quais 137 são eleitores (com menos de 80 anos) e 115 não eleitores. Este número pode variar com nomeações e com os cardeais que atingem os 80 anos, perdendo o direito ao voto na eleição do Papa.

Leia mais:

Morre o papa Francisco, aos 88 anos, no Vaticano

Entre os cardeais brasileiros aptos a participar da eleição, destaca-se Dom Leonardo Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus e primeiro cardeal da Amazônia brasileira. E por ter menos de 80 anos, Dom Leonardo, de 74 anos, está entre os cardeais eleitores que poderão votar e ser votados no conclave.

O conclave está previsto para ocorrer entre 6 e 11 de maio de 2025, na Capela Sistina, no Vaticano. Vale destacar que, em novembro deste ano, o cardeal de Manaus completa 75 anos de idade, quando ele pode apresentar o pedido de renúncia do cargo. Mas com a morte do papa Francisco, caso não se escolha um novo papa, Dom Leonardo fica no comando da arquidiocese.

HISTÓRIA DE DOM LEONARDO

Nascido em 6 de novembro de 1950, em Forquilhinha (SC), Dom Leonardo é frade franciscano. Ele possui trajetória de diálogo, pela defesa dos direitos humanos e pelo compromisso com os povos originários. Foi nomeado arcebispo de Manaus em 2019. Em 2022, chegou ao cardinalato pelo Papa Francisco. Assim, tornou o primeiro cardeal da Amazônia brasileira.

Sua atuação pastoral tem sido reconhecida por promover uma “Igreja com rosto amazônico”, alinhada às diretrizes do Sínodo para a Amazônia, realizado em 2019.

Dom Leonardo se desta por sua postura conciliadora e por sua dedicação às causas sociais e ambientais. Essas características o colocam como uma figura de relevância no cenário eclesial atual.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/04/2025/10:49:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...