Carga de madeira irregular é apreendida no Marajó

Uma carga de madeira irregular de 700 metros cúbicos foi apreendida no município de Curralinho, no Marajó, transportada em balsa. A embarcação foi interceptada nesta quinta-feira (22), por uma equipe da Secretaria da Fazenda (Sefa), que constataou que a mercadoria estava viajando sem nota fiscal e sem guia florestal.

You May Also Like