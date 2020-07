Carga milionária de agrotóxicos é aprendida na BR-163 pela PRF

Por:Marcos Morandi – 20/07/2020/midiamax Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o inspetor, os produtos não têm nenhuma certificação das autoridades do País e isso implica em risco às pessoas, casos sejam utilizados nas lavouras brasileiras. “O motorista nos relatou que esses fertilizantes foram carregados em Araucária e, complementou com o agrotóxico na região de Salto Del Guairá, nas proximidades de Mundo Novo, no MS e que a carga de veneno seria levada para Cuiabá”, disse Rossi.

Carreta transportava cinco toneladas do produto Operação ainda está em andamento.(Foto: Reprodução/PRF) Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam na manha de segunda-feira, no quilômetro 267, da BR-163, cinco toneladas agrotóxicos. A carga está avaliada em R$ 6 milhões estava sendo transportada em uma carreta.

You May Also Like