Preso no MT, ex morador de Novo Progresso confessa ter matado esposa com marreta e alega ciúmes

(Foto:Reprodução) – Georgileis Cardoso da Silva, de 52 anos, foi preso no dia 14 de julho de 2021 em Sinop no Mato Grosso, pela Polícia Civil.

Ele é suspeito de espancar Francinete Silva dos Santos, 32, com golpes de marreta e tijoladas, na frente dos dois filhos menores, no bairro Montreal Park, em Sinop (a 500 km de Cuiabá) na noite da última sexta (9). A vítima não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na UTI do Hospital Regional da cidade nesta terça (13).

O homem foi localizado pela equipe do delegado Sergio Ribeiro, na zona rural da cidade de Sinop (MT), nas proximidades da BR-163. A prisão ocorreu durante cumprimento de um mandado expedido pela 2ª Vara Criminal de Sinop. Georgileis estava na comunidade 12 de Outubro, onde trabalhava quando os investigadores chegaram. Ele confessou o crime e disse à polícia que matou Francinete por ciúmes.

Segundo ele, a esposa estaria tendo um caso extraconjugal, por isso, ele planejou matar e enterrar a mulher no fundo da residência. O homem foi encaminhado para o Presídio Osvaldo Florentino Ferreira Leite, em Sinop, onde aguardará por audiência de custódia.

Caso

Ele espancou a mulher na frente dos dois filhos menores e a vítima foi encontrada inconsciente, muito ferida e coberta de sangue. Ela tinha uma corda amarrada nos braços. Ele chegou a cavar uma cova para enterrar a esposa, mas vizinhos acionaram a Polícia Militar (PM), que chegou a socorrer a vítima com a ajuda do Corpo de Bombeiros.

No local, policiais encontraram uma cova no quintal de 1,2 metros de comprimento, 80 centímetros de largura e 60 centímetros de profundidade. O pedreiro tinha o intuito de enterrá-la antes da chegada dos policiais.

Na ocasião, o homem conseguiu fugir. As crianças ficaram sob responsabilidade do Conselho Tutelar. Até o momento ainda não foi definido se elas ficaram com a avó materna que mora no Pará.

O corpo de Francinete é velado desde às 4h, na capela municipal e o sepultamento está previsto para esta sexta-feira (16), às 10h30.

Jornal Folha do Progresso com informações rdnews.com.br Por:Bárbara Sá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...