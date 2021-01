Carlinhos dos Teclados morre, após sofrer infarto fulminante em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com relatos de amigos Carlinhos, começou a passar, ele apresentou sintomas de 19 (não confirmado com teste), morreu de infarto fulminante.

(Foto:Reprodução) – O imperador Carlinhos dos Teclados, morreu no final da tarde desta quinta-feira (14) , vítima de infarto fulminante , ele estava com suspeita de Covid-19.

