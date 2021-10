Carro capota e fica com pneus para cima após acidente envolvendo dois veículos em Novo Progresso

Dois veículos se envolveram em um acidente na Rua Aymore no bairro Jardim Planalto em Novo Progresso. A motorista do carro que capotou com duas crianças ficaram presas no veiculo, equipe do SAMU deu apoio para aos profissionais da Clinica Sinhá que fizeram o resgate e levaram para o hospital (Clinica Sinhá).

Dois veículos se envolveram em um acidente, no final da manhã desta sexta-feira 15 de outubro de 2021, entre rua Aymore e Avenida Brasil, nas proximidades da Clinica Sinha.

A causa do acidente na rua de pouco movimento, ainda não foi divulgada, os motoristas foram para atendimento médico, a polícia e divisão de transito estão no local. A rua recebeu pavimentação e não existe placas de sinalização.

Testemunhas relatam que o motorista do Chevrolet Astra placa AMF 4344 de cor cinza, entrou pela avenida tomando parte da pista contraria e acabou atingindo o veiculo HB20 placa KAD 7D39, cor cinza, conduzido por uma mulher, capotou e ficou com os pneus para o ar.

Um dos veículos capotou e ficou com os pneus para cima. A informação que no HB-20 (ficou com pneus para cima) havia uma mulher dirigindo com duas crianças de carona. As crianças estão sendo atendidas, e passam por exames médicos, estado de saúde estável. A mulher foi atendia recebeu alta, ela teve ferimento na testa.

O Motorista do ASTRA saiu ileso.

