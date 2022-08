Carro cai dentro de vala em bairro de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Internauta enviou a imagem para o Jornal Folha do Progresso, disse que o ocorrido é deste domingo, 21 de agosto no bairro Jardim América. O condutor do carro não teve ferimentos.

You May Also Like