Cuiabá atropela o Guarani, sobe para 3º e fica mais perto do Brasileiro da Série A

O Cuiabá acaba de subir mais um degrau rumo à primeira divisão nacional. Há pouco, a equipe comandada pelo técnico Allan Aal derrotou o Guarani, por 4 a 0, em partida disputada na Arena Pantanal.

O resultado deixa o Cuiabá em terceiro lugar, com 58 pontos, a 6 de vantagem para o primeiro time fora do G4, o Juventude. A vantagem, porém, pode diminuir até o fim da rodada. Já o Guarani segue no meio da tabela, com 48 pontos, ocupando o nono lugar.

Na briga pelo acesso, o Cuiabá tem pela frente três “finais”. A primeira delas é contra o Paraná, que está em 17º lugar e briga contra o rebaixamento. O jogo será no estádio Durival Brito, em Curitiba (PR), na próxima terça-feira (19).

No dia 22, o Dourado volta a campo contra o Sampaio Correa (12º colocado), em casa, na Arena Pantanal. A última partida será no dia 30 deste mês, contra o CRB, que é o 11º colocado.

O jogo – Enfrentando um surto de covid, que contaminou 13 jogadores, o Guarani ainda teve que jogar com um a menos durante quase toda a partida. Isso porque, logo aos 9 do primeiro tempo, Cristóvam fez falta em Felipe Marques e levou cartão vermelho direto.

Com vantagem numérica, o Cuiabá foi para cima do adversário. Aos 12, Felipe Marques cruzou na medida para Elton dominar e bater para o gol. Lucas Cardoso fez boa defesa. O Bugre chegou a assustar em dois lances com Bruno Sávio. Aos 13, o atacante bateu de fora da área e João Carlos botou para escanteio. Na cobrança, a bola foi alçada na área, o centro-avante cabeceou firme e mandou na trave.

O Cuiabá respondeu, aos 23, Elvis avançou com liberdade e chutou a bola para fora. Aos 25, novamente Bruno Sávio apareceu e tentou encobrir João Carlos, que fez grande defesa e evitou o gol bugrino.

O Dourado, então, passou a dominar as ações ofensivas e chegou ao gol aos 30, quando Marcinho aproveitou o rebote de Lucas Cardoso e abriu o placar para o Cuiabá. O segundo saiu pouco depois, aos 34. Gava lançou, Marcinho tocou de peito para Elton, que chutou de fora da área e conseguiu vencer o goleiro do Guarani. Ainda no primeiro tempo, Elvis recebeu na área e emendou a batida. A bola iria para o gol, mas a zaga conseguiu afastar e evitou o terceiro.

Na volta do intervalo, não demorou muito e o Cuiabá ampliou a vantagem. Após boa troca de passes, Lucas Ramon cruzou e a bola sobrou para Rafael Gava bater no canto e marcar o terceiro. Aos 26, Jenison aproveitou rebote e anotou o quarto da equipe mato-grossense. Aos 44, Mawxell chegou a anotar o quinto gol, porém, o tento foi invalidado pelo juiz, que constatou impedimento do atacante do Cuiabá.

Por:Só Notícias/Herbert de Souza

