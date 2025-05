Carlinhos Maia é condenado a pagar R$ 200 mil por danos morais após piada sobre má formação óssea de morador de MT

Luiz nasceu de parto normal e o médico teria utilizado um ‘forceps’ — Foto: Reprodução/TVCA

Em 2023, o influenciador comparou o procedimento estético que fez, com a má formação de Luiz Antônio dos Santos.

A Justiça de Mato Grosso condenou Carlinhos Maia, influenciador com mais de 30 milhões de seguidores, ao pagamento de R$ 200 mil por danos morais a Luiz Antônio dos Santos, de 31 anos, por piada sobre má formação óssea. O processo corre em segredo de Justiça e teve o julgamento realizado nessa terça-feira (6). Cabe recurso da decisão.

O g1 tenta localizar a defesa de Carlinhos Maia e também entrou em contato com o influenciador, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Em 2023, Carlinhos Maia comparou o procedimento estético que fez, com a má formação de Luiz Antônio. Na época, Luiz Antônio lamentou a publicação do influenciador e disse que Carlinhos não sabe o que ele passou.

“É desumano o que ele falou, o que ele fez. É preciso respeito, acho repugnante o humor estúpido que debocha da condição física das pessoas. A pessoa faz um deboche e não vê o interior dela. Não sabe o que está passando, o que aconteceu”, disse.

Carlinhos chegou a pedir desculpas, por meio de um vídeo que postou em sua rede social, e disse que não teve intenção de ofender (assista abaixo).

Carlinhos diz que não teve a intenção de ofender o jovem.

“Os seguidores me mandaram várias mensagens dizendo que eu estava sem queixo e, uma das montagens que eu publiquei, era de um rapaz. Eu estava grogue porque tinha acabado de sair da anestesia. Não tinha reparado que o rapaz da montagem era alguém que tinha má formação, pensei que era só alguém que tivesse o queixo pequeno. Fui idiota, poderia ter reparado”, explicou.

Ainda na gravação, o influenciador disse que desejava se retratar antes que o caso “ficasse grande e começasse a viralizar”.

Má formação óssea

Luiz Antônio nasceu de parto normal e o médico usou um fórceps – aparelho que serve para fazer a retirada do bebê – de forma errada. Durante o procedimento, a principal suspeita é de que o aparelho tenha fraturado os ossos do rosto.

“Do meu lado esquerdo, eu não tenho prótese. Estou correndo atrás para fazer outra cirurgia para eu ficar melhor. Tenho dores fortes na mandíbula, porque estou sem a prótese de um lado”, contou.

Devido à má formação, Luiz enfrentou inúmeros problemas na fala, na alimentação e precisou passar por seis cirurgias. Natural de Nortelândia, a 254 km de Cuiabá, precisou se mudar para a capital para fazer o tratamento.

