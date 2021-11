Mulher morre presa na janela ao tentar entrar em casa em Mato Grosso do Sul

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Já por volta das 8 horas quando foram até a casa encontraram a jovem pendurada pela janela. Foram encontrados respingos de sangue na parede, e Ludmila estava com rosto ensanguentado. A irmã da vítima contou que, ela sempre entrava pela janela da casa quando esquecia as chaves.

O corpo de Ludmila foi encontrado pelos policiais militares por volta das 8h20 da manhã deste sábado (13), depois de vizinhos acionarem o Corpo de Bombeiros e a polícia. Informações são de que a jovem, que mora com o avô, foi até um bar onde ficou bebendo com amigos até por volta das 3h30 quando a deixaram no local indo embora.

