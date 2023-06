Carretas colidem de frente,pega fogo e mata dois motociclista na BR 163 entre Novo Progresso e Moraes Almeida no PA.

Grave acidente entre duas carretas mata dois motociclista da mesma família, após colidir com moto na traseira do caminhão, na BR 163 no Pará (Imagens via WhatsApp Jornal Folha do Progresso)

Um grave acidente de trânsito matou dois motociclistas (pai e Filho), na BR 163, entre Novo Progresso e Moraes Almeida, no estado do Pará.

Conforme informações, de funcionário da concessionária que administra o trecho, o fato aconteceu por volta das 10h00min, desta segunda-feira, 5 de junho de 2023.

A polícia militar, esta no local ajudando na ocorrência, até a chegada da PRF de Itaituba.

Segundo a fonte, um caminhão foi ultrapassar em uma curva, acabou colidindo de frente com outro caminhão que vinha na pista certa. Os dois caminhões pegaram fogo, não temos informações sobre estado de saúde dos motoristas. A pista está interditada, a carga de soja de uma das carretas ficou esparramada pela via. A concessionaria esta no local para liberar o trânsito.

Os motociclistas foram identificados sendo Edmiltom Moraes Teixeira e Benedito Alves Teixeira de 29 anos.



Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2023/06:25:27

Matéria em atualização.

Assista ao Vídeo

Pai e Filho morrem em um grave acidente na rodovia BR 163 no Pará. Leia mais:www .folhadoprogresso.com.br pic.twitter.com/HnANXVUggK — Adecio Piran (@AdecioPiran) June 5, 2023

Carretas colidem de frente pega fogo e mata dos motociclista na BR 163 entre Novo Progresso e Moraes Almeida no PA.https://t.co/OaXLSkvvAh pic.twitter.com/kBwtjdwOwj — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) June 5, 2023

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...