Publicação Nº 0141/2023 – RODRIGO BERTI

“ RODRIGO BERTI ,” torna público que recebeu da SEMAS – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade a LAR – (Licença Ambiental Rural) nº 14254/2023, AU 5245/2023 e AUAS -(Área de Uso Alternativo do Solo) nº 276/2023, no município de Novo Progresso – PA”

