Mãe de 15 anos, tem bexiga perfurada durante cesárea em hospital de Novo Progresso; é transferida para Itaituba

(Foto:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso) – Um suposto erro médico quase levou uma adolescente à morte no Hospital Municipal de Novo Progresso. Maiara C.M.A, de 15 anos, estava grávida de 40 semanas quando foi internada para realizar a cesárea, na semana passada. Porém, durante o procedimento, ela teve a bexiga perfurada, recebeu alta e sofreu com a dor durante dias. A unidade de saúde alega que foi uma fatalidade.

Leia também:Prefeito Gelson Dill veta projeto de lei que assegurava às grávidas direito de optar por cesariana a partir da 39ª semana

De acordo com familiares, além do erro médico, um dos grandes problemas foi a falta de informação por parte da equipe do hospital. “Após a cirurgia, os médicos informaram apenas que ela passava bem e que tudo ocorreu dentro da normalidade”.

Nesta quinta-feira 14 de outubro de 2021, a família procurou a imprensa e divulgou o caso nas redes sociais.

Vejam a postagem da TIA da vitima nas redes sociais

Após três dias em casa, com muita dor retornou ao hospital, em exame de ultrassom foi contatado que a bexiga estava com urina, passou por outra cirurgia e nada resolveu.

Por conta da perfuração, Naiara enfrentou complicações e chegou a ficar com a barriga inchada, por causa da urina que se espalhou pelo corpo. “Ela se queixou de dor várias vezes, mas ninguém dava atenção e sempre falavam que era normal. Nesta quinta-feira 14 de outubro de 2021, a família procurou a imprensa e divulgou o caso nas redes sociais.

Nesta sexta-feira 15 de outubro de 2021, como havia anunciado no dia anterior pelo prefeito Gelson Dill, uma aeronave transportou a paciente para hospital regional do Tapajós, na cidade de Itaituba.

Leia também:Prefeito Gelson Dill veta projeto de lei que assegurava às grávidas direito de optar por cesariana a partir da 39ª semana

Assista ao Vídeo

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...