Carro com deputada de MS aquaplana e capota em rodovia

Veículo onde estava a deputada parou com as rodas para cima. (Foto: Folha MS)

Depois do “susto”, Bia Cavassa (PSDB) informou que ela e os outros 2 ocupantes do veículo passam bem.

A deputada Federal Bia Cavassa (PSDB), sofreu um acidente de carro na tarde desta sexta-feira (28), na BR-262 próximo à cidade de Aquidauana, que fica a cerca de 135 quilômetros de Campo Grande. O veículo Gol em que a parlamentar seguia viagem, acompanhada de outras duas pessoas, aquaplanou e capotou à margem da rodovia. (A informação é do Portal Campo Grande News)

Chovia na hora do acidente e o carro parou com as rodas para cima em meio à vegetação. Todos os ocupantes teriam tido apenas ferimentos leves. “Apesar do ocorrido, gostaria de informar a todos que estamos todos bem. Por fim, agradeço as mensagens de apoio e carinho, logo estaremos de volta ao trabalho!”, comentou a deputada através de postagem no Facebook. Bia estava a caminho da Capital após ter participado de uma agenda em Corumbá.

Conforme o jornal Folha MS, o primeiro socorro aos ocupantes do veículo teria sido prestado por conhecidos da parlamentar, que passavam pela rodovia no momento do acidente. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) também compareceu no local da capotagem. A reportagem não conseguiu contato com a deputada.

29/01/2022

