Carro de funerária cai de ponte quando iria remover corpo em Uruará

O acidente aconteceu na Rodovia Transamazônica (Foto:Reprodução/Redes Sociais)

O acidente aconteceu no Km 224 da BR-230; o motorista ficou ferido

O carro de uma funerária caiu de uma ponte no Km 224 da Rodovia Transamazônica (BR-230), próximo à área urbana do município de Uruará, sudeste do Pará. O acidente aconteceu nesta quarta-feira (12) quando um carro funerário seguia para cidade de Placas, local onde iria remover o corpo de um jovem, que morreu por afogamento em um rio da região. As informações são de Andria Almeida / O Liberal

O veículo despencou de uma altura de aproximadamente 4 metros na ponte sobre o Rio Cachoeirinha. No momento do acidente chovia muito, o que teria contribuído para o acidente.

Segundo populares que viram o carro embaixo da ponte, o motorista estava sozinho e teve ferimentos leves.

