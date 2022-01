Governador do Pará, Helder Barbalho, testa positivo para Covid-19 pela 2ª vez

Helder Barbalho testa positivo para Covid-19 pela 2ª vez. — Foto: Reprodução/ Instagram

Além dele, a esposa e os três filhos estão positivados para a doença. Governador anunciou resultado pelas redes sociais.

O governador no Pará, Helder Barbalho, testou positivo para Covid-19, de acordo com o resultado do exame que ele mesmo publicou nas redes sociais nesta quinta-feira (13). Esta é a segunda vez que o governador é diagnosticado com a doença, a primeira ocorreu em 2020. As informações são g1 Pará — Belém

Helder Barbalho também anunciou o resultado do exame da esposa, Daniela Barbalho, que testou positivo para o novo coronavírus.

Além deles, na quarta-feira (12), os três filhos também foram positivados para a Covid-19 e a informação também foi dada por meio das redes sociais do governador.

Desta vez, na publicação, Helder Barbalho comunicou que a esposa e ele estão bem e que irão permanecer em isolamento, seguindo as recomendações médicas e trabalhando de casa.

