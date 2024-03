Carro de luxo é flagrado com placa inusitada no litoral de SP: ‘fui corno, buzine’

Carro de luxo é flagrado com placa inusitada em Santos — Foto: Arquivo Pessoal/Giovanna Real

Cena foi registrada em Santos, no litoral de São Paulo.

Uma cena chamou a atenção em Santos, no litoral de São Paulo. O motorista de um carro de luxo trafegava pelas ruas da cidade com uma placa dizendo que havia sido traído e fazendo um pedido inusitado aos outros condutores: “Fui corno. Buzine para me ajudar a esquecer”, dizia a mensagem colada na traseira do automóvel.

O flagrante foi feito pela jornalista Giovanna Real Fernandes, de 23 anos, na noite de quarta-feira (13), enquanto ela voltava do trabalho. “A gente estava parado no trânsito, no semáforo, quando meu pai olhou e falou: nossa, o pessoal agora está colocando placa engraçadinha”, contou a jovem.

A jornalista disse já ter visto mensagens coladas em carros com alertas, por exemplo, sobre motoristas recém habilitados. “Essa eu achei realmente inusitada”.

Giovanna passou a prestar atenção na reação de outras pessoas que viam a mensagem. Segundo ela, boa parte dos motoristas se mostrou curioso a entender a situação, assim como um motociclista, que parou atrás do veículo para ler. “Alguns passavam dando uma buzinadinha. Era bem engraçado”, disse.

A jovem tirou fotos do carro no cruzamento entre as avenidas Senador Dantas e Pedro Lessa. O objetivo foi registrar o momento e compartilhar com amigos nas redes sociais. Segundo ela, a publicação repercutiu e foi compartilhada por seguidores.

“Achei bem engraçado, bem inusitado. Não sei se foi a pessoa que colocou ou se foi um amigo que tentou fazer uma graça, mas eu achei inusitado, diferente […]. Pelo menos depois de um dia cansativo, a gente dá risada”, finalizou Giovanna.

Fonte: Por g1 Santos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2024/10:38:18

