Carro de passeio é esmagado por caçamba e deixa dois mortos, no Pará

(Foto: Reprodução) – Um acidente grave envolvendo uma caçamba e um carro de passeio deixou duas pessoas mortas na tarde de sexta-feira (9), em Capanema, na região nordeste do Pará.

Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do quilômetro 158 da rodovia BR-308. Os veículos colidiram quando transitavam em lados opostos na rodovia. Após o choque, saíram da via, caindo em uma espécie de barranco.

O trecho onde os veículos caíram é considerado de difícil acesso devido a falta de pavimentação, lama e vegetação alta.

“O acidente foi grave. Até o momento as informações que nós temos no local é que foram duas vítimas fatais, resultados dessa colisão entre o veículo de passeio e a caçamba”, diz Salim Junes, agente da PRF.

As primeiras imagens que circulam principalmente em grupos em aplicativos de mensagens mostram o veículo de passeio, modelo Toyota Corolla, esmagado pela caçamba. A parte frontal do carro foi totalmente amassada pelo eixo traseiro da caçamba. Condutor e passageiro morreram ainda no local. Ainda não há informações sobre mais feridos.

O motorista da caçamba recebeu os primeiros atendimentos e será conduzido para prestar depoimento na delegacia do município. (Com informações do O Liberal).

