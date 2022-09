Acidente de trânsito deixa um adolescente morto e outro ferido em Uruará

No início da tarde de sexta-feira, 09, um acidente de trânsito ocorrido na estrada vicinal km 209 sul, zona rural do município de Uruará (PA), deixou um adolescente morto e outro ferido.

Segundo apurou a nossa reportagem, as vítimas que eram amigos e teriam idade de 14 anos e 16 anos estavam numa motocicleta e retornavam para casa após saírem da escola quando na decida de uma ladeira colidiram com uma caminhonete que seguia em sentido contrário.

Na colisão a motocicleta foi parar embaixo do carro e o adolescente que estava na garupa da moto, Rilk Nascimento, de 16 anos, fraturou o pescoço indo a óbito. O adolescente que conduzia o veículo fraturou a perna na altura da coxa, ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Municipal de Uruará (HMU).

A Polícia Civil foi ao local do sinistro (a cerca de 50 quilômetros da cidade de Uruará) e procedeu com a remoção do corpo do adolescente. Ainda não há informações sobre o motorista da caminhonete. (Com informações do Gazeta Real).

