Carro roubado de cliente em assalto de conveniência é achado abandonado em Novo Progresso

Nenhum dos suspeitos por cometerem o roubo foram encontrados. (Foto: Via WhatsApp)

O carro roubado no último sábado 30 de outubro de cliente da Conveniência Ponto Frio, bairro Jardim Planalto em Novo Progresso, foi encontrado abandonado durante a tarde deste domingo (distante 10 km de Novo Progresso), na entrada de uma propriedade as margens da rodovia BR 163, próximo ao aeroporto de Novo Progresso.(A informação é da Polica Militar)

O roubo do automóvel aconteceu por volta das 21h00mn, quando quatro homens armados invadiram uma conveniência (ponto Frio), mantiveram os clientes e integrantes da família de reféns e fugiram levando o veículo Honda placa QCH 8140 de Cor Branca – de um cliente- ninguém reagiu ao assalto, não houve feridos.

Os assaltantes então colocaram os materiais no carro, que estava estacionado na frente do estabelecimento e depois fugiram do local. Na fuga, os suspeitos abandonaram o automóvel com pneus estourados próximo de Castelo de Sonhos.Os suspeitos levaram dinheiro (valor não divulgado), cigarros, bebidas, aparelhos celulares e carteiras.

O veículo foi restituído ao proprietário. Nenhum dos suspeitos de ter participado do roubo foi preso.

