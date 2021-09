Presidente da Câmara Chico Souza gasta R$ 43 mil em evento para vereadores

(Foto:Reprodução) – A câmara Municipal de Novo Progresso através do seu ordenador de despesas vereador Chico Souza (PSC), gastou R$ 43 mil do cofre público municipal com evento para encontro de vereadores, em Novo Progresso.

Com a justificativa de ser o 1º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores Interestadual MT/PA, o plenário da casa autorizou os gastos no legislativo.

A autorização teve nove (9) vereadores que foram a favor; Francisco Gomes de Soza, Magno Costa , Beatriz Coelho, Samuel de Oliveira ,Moacelio Pereira de Melo, Mateus Monteiro dos Santos,Nando, Dirck Roberto e Adriana Manfroi.

Juliano Simionato e Moises Moto Taxi não compareceram (licença).

O evento que durou menos de 24 horas, sem decisões resolutivas diante a pandemia, mostra que a farra no legislativo teve abono dos demais pares que aproveitaram do evento para fazerem self e postarem nas redes sociais a participação. Um evento com motivação política partidária, teve presença de políticos na esfera estadual e federal. Com discursos aplaudidos as autoridades se revezaram ao microfone, enquanto os vereadores reivindicaram as velhas demandas para serem novamente usadas no pleito de 2022, com dinheiro do povo progressense. O evento aconteceu nos dias 26 e 27 de agosto no Centro de Eventos Scremin, com abertura na quinta-feira (26 de agosto) às 19 horas e encerou na sexta-feira às 12h00mn.

Promoção Pessoal

O convite para o evento teve a foto do Presidente e o slogan do partido que representa- Veja abaixo

O evento dos vereadores coordenado pelo Presidente da Câmara Municipal Chico Souza (PSC), custou caro aos cofres públicos.

Vejam alguns itens contratados e pagos para realização do evento; * PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO, SERVIÇO DE BUFFET, COFFE BREAK, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇAO E DECORAÇAO – Total: R$16.500,00 *AQUISIÇÃO DE MASCARAS PARA EVENTO -Total: R$ 614,00

* Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/ EVENTO -Total: R$ 6.730,00 AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS GRÁFICOS PARA EVENTO – Total: R$ 6.960,00 * Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ HOMENAGEM Total:4.230,00 Fonte de recurso: Recurso Ordinário da Câmara Municipal de Novo Progresso-PA.

A assessoria do legislativo informou ao Jornal Folha do Progresso que este valor de R$ 43 mil, foi dividido entre a prefeitura e câmara, no entanto o repasse mensal de R$ 320 mil do mês passado a prefeitura passou R$ 340 mil, todos os pagamentos sai do caixa da câmara municipal,informou.

O jornal Folha do Progresso procurou ajuda a especialistas em contas públicas, que chamou atenção para os crimes a serem cometidos com o dinheiro publico tanto para a câmara como a prefeitura.

“Esse tipo de gasto parece mais uma promoção de uma gestão ou de um gestor do que efetivamente a melhoria de qualidade de vida da sociedade. E isso tem que ser combatido. É um recurso que não é renovável, tem que ser usado para projetos de médio e longo prazo”, afirma um especialista político de Novo Progresso.

As informações do Portal da Transparecia do legislativo trazem estes gastos, onde você mesmo pode tirar dúvidas e acompanhar os gastos do legislativo, acesse clicando AQUI.

