Itaituba, PA, aparece como uma das cidades com maior uso da Starlink no Brasil

Foto: Reprodução | A cidade, localizada no sudoeste do Pará, aparece entre as 10 com o maior número de conexões. Parte dessa grande concentração é devido à presença de garimpos na região, que operam em áreas isoladas e necessitam de uma conexão para manter contato.

A Starlink, empresa de Elon Musk, tem mostrado um crescimento notável no Brasil, especialmente em regiões remotas. Nos últimos 12 meses, o número de assinantes da tecnologia de conexão via satélite saltou 147%, e cerca de um terço desses clientes estão localizados na região Norte do país. Entre as cidades que mais se destacam no uso do serviço, Itaituba, no sudoeste do Pará, aparece entre as 10 com maior número de conexões, destacando-se pela alta demanda local.

A presença de garimpos, tanto legais quanto ilegais, na região tem impulsionado a necessidade de comunicação eficiente e conectividade, uma vez que esses empreendimentos muitas vezes operam em áreas isoladas e precisam de uma conexão confiável para gerenciar operações e manter contato com outros centros.

Atualmente, a Starlink possui 224,5 mil conexões registradas na Anatel, e embora ocupe a 16ª posição no mercado geral de internet no Brasil, lidera o segmento de satélites com uma participação de 47,1%. Boa Vista, em Roraima, é a cidade com o maior número de assinantes.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2024/13:40:20

