Rajada de Vento destrói serraria e assusta moradores em Moraes Almeida no Pará;Vídeo

Meteorologista explica que frente de rajada, que pode ter atingido o distrito, é formada por ventos tão fortes quanto os tornados. (Foto:Reprodução)

Os moradores e trabalhadores de uma serraria na localidade de Moraes Almeida, na BR-163, em viveram momentos de tensão com o temporal que atingiu o município na tarde desta terça-feira (08). Segundo relatos repassados por eles, por volta das 16h10min, a força do vento atingiu o barracão onde funcionava a empresa e destruiu o pavilhão, mas ninguém se feriu. Assustados, eles relataram que o fenômeno era semelhante a um tornado. As casas próximas não foram atingidas.

O caso aconteceu por volta das 16h10min, desta terça-feira,8 de agosto no distrito de Moraes Almeida (distante100 km de Novo Progresso) município de Itaituba, com destruição de uma serraria, escola e residências.

Conforme relatos de moradores para o Jornal Folha do Progresso, o vento destelhou duas escolas, barracões de madeireiras, derrubou arvores e rede de energia elétrica. A rede elétrica que abastece os garimpos no eixo da Rodovia Transgarimpeira foi ao chão e deixou o distrito sem energia elétrica.

A empresa Equatorial Energia, deslocou uma equipe e parte do fornecimento já foi normalizado, na tarde desta quinta-feira, o fornecimento estará 100% normalizado, informou.

Morador comenta — Aí parece que o vento bateu e derrubou. Por essas imagens podemos estimar vento muito forte.

As chuvas fortes são em função da combinação do calor e da umidade. Por causa das temperaturas elevadas, as nuvens de tempestade têm mais facilidade em se formar e por isso ocorrem tempestades.

O tornado é quando temos a nuvem do tipo funil e os ventos dela tocam o chão. Só pela velocidade do vento não é possível afirmar que foi um tornado. Já as rajadas vem de uma direção só, mas elas assustam mesmo porque são tão fortes quanto os tornados.

Ela ressalta ainda que se um tornado tivesse atingido a serraria o material estaria retorcido:

Não temos relatos de feridos.

Assista ao video

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/08/2023/05:25:27

