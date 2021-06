Casa de apoio dos pacientes TFD está abandonada em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Procurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, a secretária municipal de Saúde Eliane Batagin , disse que alugou a casa , agora já está mobiliando que partes dos moveis está em transito para Santarém. “Sim locamos a casa e agora já estamos mobiliando parte dos móveis já está em trânsito pra Santarém este mês inauguraremos a casa”

Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DO PATROCINIO, 63, BAIRRO DIAMANTINO, EM SANTAREM-PA, PARA ABRIGAR PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD)EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.

