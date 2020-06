Com 2 óbitos Secretaria de Saúde divulga boletim com 839 casos suspeitos de Covid-19 em Novo Progresso

Com 2 óbitos Secretaria de Saúde divulga boletim onde registrou 839 casos suspeitos de Covid-19, e fechou a semana com 172 curados em Novo Progresso

O cenário que o municipio tentou evitar com uma série de medidas, principalmente o isolamento social e uso de mascaras, vem se concretizando em Novo Progresso.

A cada dia, o número de infectados pelo novo Coronavírus aumenta exponencialmente. Neste sábado (13), o Boletim da secretaria de Saúde trouxe relatório com os casos registrados no municipio.

O último boletim registra 220 casos confirmados, 4 internados, 291 descartados e 2 óbito. A Secretaria de Saúde , divulgou, nas redes sociais, um boletim Epidemiológico com 839 casos suspeitos identificados em Novo Progresso.

Veja o Boletim abaixo;

Segundo o Prefeito Macarrão (PL), os dados são enviados DIARIAMENTE para o Governo do Estado onde através SESPA monitora o avanço da doença, o “lockdown” é provocado por eles, isto seria o caos para o municipio. “Feito esse balanço. Quem está relutando em acreditar na gravidade e quem ainda resiste à percepção de que cada um precisa contribuir, eu peço que possamos ter a certeza, finalmente, que o Município não está livre do Coronavírus”, disse o Prefeito Macarrão ao Jornal Folha do Progresso.

O balanço das medidas no municipio , Macarrão ressaltou que a população não obedece, como deveria, às medidas de isolamento e distanciamento social, por isso o crescimento do número de contaminados. “As pessoas relaxaram, estão tranquilas, circulando, e o resultado está aqui”, disse o prefeito, diante do quadro diário da Covid-19.

Caos na Saúde

As autoridades pediram sensatez e responsabilidade à população, e voltaram a orientar para que todos fiquem em casa e usem mascaras. Segundo a secretária de saúde Rosangela Melo, é preciso pensar no sistema de saúde que não pode entrar em colapso, a maioria do pessoal esta contaminado, a equipe esta reduzida, estamos com sobrecarga, com vários funcionários afastado em todos os setores, com insto haverá o risco de não atender com qualidade e segurança, sobretudo os casos mais graves da doença,divulgou nas redes sociais.

Casos no Pará

Covid-19: Pará totaliza 68.456 casos, 55.864 recuperados e 4.191 óbitos

A Sespa cadastrou 87 novos registros e 8 óbitos dos últimos setes dias, além de 893 casos e 2 de óbitos de períodos anteriores

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...